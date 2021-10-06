В первом полугодии в Россию из Средней Азии приехали более 3 млн мигрантов

В первом полугодии официальный миграционный прирост населения России вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда он резко упал из-за "ковидного" закрытия границ. И восстановился почти на уровне 2019 года.

На постоянное жительство или длительное пребывание прибыли 317 тыс. иностранцев. Всего на миграционный учет было поставлено 5,2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Снято с миграционного учета 3,9 млн. То есть рассчитанный таким образом "миграционный прирост" составил 1,3 млн за полгода. Однако официально он составил 114 тыс. - в 11 раз меньше.

Среди поставленных на учет по месту пребывания преобладали мигранты из Узбекистана (1,84 млн человек) и Таджикистана (1,02 млн). Из Киргизии было 456 тыс., с Украины 292 тыс.

Что касается снявшихся с миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, то они уехали не далеко все. Оформлено 57 тыс. первичных разрешений на временное проживание и 107 тыс. видов на жительство. Всего по разрешениям на временное проживание в России на конец июня проживало 244 тыс., по видам на жительство - 557 тыс.

Гражданство РФ получили 352 тыс. человек.

94% прибывших в Россию прибыли из республик бывшего СССР. Больше всего иммигрантов прибыло в Россию с Украины (63 тыс. человек), из Таджикистана (55), Армении (38), Казахстана (33), Киргизии (30), Узбекистана (26), Азербайджана (18), Молдавии (14), Белоруссии (12). Число прибывших из других стран было менее 3 тыс. Однако наибольший миграционный прирост обеспечил Таджикистан (28 тыс.). Из него в два раза больше приехало, чем уехало в него. Для сравнения, для Украины это отношение составляет только 1,4 раза.

В этих цифрах обращает на себя внимание малый официальный миграционный прирост и несопоставимо большое число тех, кто приехал в Россию. Причем это относится и к прошлым годам.

С 1 октября в России снят запрет на депортацию нарушителей миграционного законодательства.