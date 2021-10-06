Вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана. Прямо сейчас она даёт показания в московском отделении полиции, об этом пишет Mash.

Напомним, об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября. Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн руб. 30 сентября Тверской райсуд Москвы должен был избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома.

СМИ писали, что Ракова могла скрыться от следствия при помощи своего давнего знакомого, бывшего сотрудника Фонда развития новых форм образования. Пара, возможно, пыталась выехать на Украину, считают оперативники.

Между тем, Тверской суд арестовал двоих фигурантов дела - управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, экс-генерального директора "Фонда новых форм развития образования", управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максима Инкина.