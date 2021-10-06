Американские «борцы с дезинформацией» анализируют шутки над Зеленским

В последнее десятилетие с резким ростом аудитории соцсетей в мире появился новый тип ресурсов – журналистские группы по борьбе с дезинформацией. Они позиционируют себя независимыми изданиями, основная деятельность которых – проверка правдоподобности публикаций (fact check) и разоблачение фейков.

Одной из таких структур является лаборатория цифровых криминалистический исследований DFR Lab, принадлежащая американской НПО Atlantic Council (признана в России нежелательной организацией). Официально издание специализируется не только на выявлении дезинформации, но и документировании нарушений прав человека и продвижении ценностей «прозрачности» и «открытого общества». Лаборатория сотрудничает с другими похожими организациями, в том числе – расследовательской группой Bellingcat, на сайте которой DFR Lab опубликовала десятки своих материалов.

На сайте лаборатории громко сказано, что ее миссия – продвижение «объективной истины» для «защиты демократических норм и институтов от тех, кто стремится их подорвать». Поэтому DFR Lab всячески создает себе образ коллектива профессиональных журналистов-исследователей и пытается выставить себя источником безусловно достоверной информации. Но так ли это на самом деле?

Даже мимолетный взгляд на некоторые материалы организации сразу заставит задаться вопросом насчет профессионализма работающих в ней сотрудников и их принципиальности в борьбе с дезинформацией. Более того: сама DFR Lab прибегает к незамысловатой пропаганде в интересах западной политической повестки.

Очень хорошо это видно на фоне одной из ее последних статей за авторством журналиста Романа Осадчука, которая вышла 5 октября. Она была целиком и полностью посвящена критике публикаций российских СМИ и даже Telegram-каналов, рассказавших о конфузе во время сентябрьского визита украинской делегации в Вашингтон. Тогда американский некоммерческий новостной канал C-SPAN неверно расшифровал фамилию и написал вместо «Зеленский» слово «Левински», что сразу вызывало ассоциацию с Моникой Левински и сексуальном скандале в Белом Доме 20-летней давности.

Российские каналы и соцсети ожидаемо стали иронизировать над президентом Украины. Они указали, что на фоне полной несамостоятельности Киева и его зависимости от западных государств такая оговорка совершенно верно описывает реальное положение дел.

Об таком, хоть и забавном, но совершенно значительном эпизоде забыли бы уже через неделю. Однако в DFR Lab зачем-то принялись искать в нем «руку Москвы»: автор перечислил все осветившие событие российские издания и даже не поленился посчитать, сколько просмотров собрали посты в Telegram с упоминанием этой ошибки перевода. В конце текста он назвал произошедшее «кампанией Кремля по очернению политических оппонентов».

Складывается любопытная картина: организация, которая позиционирует себя защитником демократического общества от дезинформации, вместо расследований и аналитических материалов занимается разбором юмористических сообщений пользователей соцсетей из России. Она чуть ли не поименно перечисляет всех пошутивших и делает непонятные выводы о вмешательстве Москвы в демократические процессы. Хочется задать вопрос: что DFR Lab вообще хотело доказать этой статьей?

Вопрос, естественно риторический: не будет же структура признавать, что вся статья была обыкновенной антироссийской пропагандой.