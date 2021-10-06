06 Октября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото

Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

Эксперт по вопросам цифровой безопасности, президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство".

"Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию?" — цитирует Касперскую РИА Новости.

По словам Касперской, биометрия пока остается крайне уязвимой, ее не умеют толком защищать и верифицировать.

"Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", — говорит эксперт.

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Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

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Теги: наталья касперская, персональные данные, биометрические данные, россияне



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