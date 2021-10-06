06 Октября 2021
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New/Open Showcase Festival (2021) | Фото: пресс-служба New/Open Showcase Festival, Алексей Патентный

Музыканты-победители New/Open Showcase Festival в Екатеринбурге получат грант в 5 000 000 рублей

New/Open Showcase Festival – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки пройдет в Екатеринбурге третий раз и соберет 50 лучших музыкальных проектов со всей России. Фестиваль планируется провести с 11 по 13 февраля следующего года, и распределить общий грантовый фонд в размере 5 млн руб. Таким образом каждый проект претендует на получение 600 тыс. рублей на реализацию своего проекта и продвижения своего творческого пути.

"Музыкантам, чтобы сделать следующий шаг в своем творчестве часто не хватает именно денег. Но New/Open Showcase, – это не только возможность получить финансирование на свой музыкальный проект. Это представительная конференция и площадка для нетворкинга с другими музыкантами и профессионалами индустрии" – рассказывает про шоукейс руководитель проекта Наталия Шмелькова.

New/Open Showcase Festival(2021)|Фото: пресс-служба New/Open Showcase Festival, Михаил Морозов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе New/Open Showcase Festival, прием заявок стартовал еще 4 октября и на сегодняшний день организаторы уже приняли 472 заявки от музыкантов возрастом от 18 до 35 из 97 городов и пяти стран. К сожалению, только 50 пройдут в финал и выступят на сцене Ельцин Центра. Оценивать каждого из музыкантов будет не менее четырех экспертов: прослушивается не только музыкальный материал, проверяется актуальность и реалистичность поданного проекта для музыкантов.

В первичном отборе экспертами выступят 50 представителей музыкальной индустрии со всей страны - от музыкальных журналистов, до независимых промоутеров. В заявке должны быть представлены сама композиция, план-продвижение, бюджет, календарный план, а также аргументы в сторону актуальности проекта и предполагаемый результат. Победителем станет каждая шестая группа.

New/Open Showcase Festival(2021)|Фото: пресс-служба New/Open Showcase Festival, Алексей Патентный

За три дня фестиваля зрители и участники смогут прослушать 50 музыкальных коллективов, что приравнивается к 20 часам новой музыки, а также 20 часов лекций и воркшопов, принять участие в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, ну и конечно поддержать перспективных музыкантов, которые могут стать популярны в ближайшем будущем.

New/Open Showcase Festival(2021)|Фото: пресс-служба New/Open Showcase Festival, Алексей Патентный

Вход на фестиваль будет бесплатным, за исключением двух концертов хедлайнеров. Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на официальном сайте фестиваля. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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Музыканты-победители New/Open Showcase Festival в Екатеринбурге получат грант в 5 000 000 рублей

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Теги: New/Open Showcase Festival, Екатеринбург, грант, фестиваль, музыканты



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