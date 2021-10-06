Во Франции задержали судно с тонной кокаина и россиянами среди членов экипажа

Посольство России во Франции запросило у властей этой страны информацию о задержании в порту Дюнкерка судна с тонной кокаина на борту. В составе экипажа, как сообщили французские СМИ, были россияне, а также украинцы, филиппинцы и эфиопы, капитан – из Румынии, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы посольства Александра Макогонова.

Всего на борту корабля находилось 20 членов экипажа, оно шло под флагом Либерии из Бразилии в один из североевропейских портов. Задержанных доставили в Париж, расследование ведет служба по борьбе с организованной преступностью. Стоимость наркотиков, спрятанных на судне, на черном рынке может достигать нескольких десятков миллионов евро, сообщил источник.