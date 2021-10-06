Правительство РФ готовит план по достижению углеродной нейтральности к 2060 году

Минэкономразвития подготовило новую версию стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Он предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году – раньше этого в документе не было. Приоритет отдается снижению выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году. Также впервые "зеленый переход" связывается с экономическим ростом, отмечает "Коммерсант". Эксперты говорят, что план хорош, но труднодостижим.

Напомним, до сих пор у России не было определенности со сроками достижения углеродной нейтральности, хотя ЕС беспрестанно призывал российские власти определиться с датами. Сам Евросоюз намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Таким образом, Россия отстанет в этом плане от Европы на десять лет. Если, конечно, все пойдет по плану.

Сценарий, которому отдается приоритет, предполагает рост выбросов до 2030 года лишь на 0,6% и их снижение на 79% от нынешнего уровня (и на 89% от уровня 1990 года) к 2050 году. Одновременно учтен и сильный рост поглощающей способности экосистем, в 2,2 раза (за счет мер в лесном и сельском хозяйстве), что, впрочем, ниже, чем в прежних версиях стратегии. Падение нефтегазового экспорта на уровне 2% в год в реальном выражении с 2030 года будет сопровождать рост ненефтегазовых поставок на 4,3% в год, а темпы роста экономики в 2030–2050 годах составят 3% и замедлятся до 2,7% к концу 2040-х годов. Достижение углеродной нейтральности РФ предполагается к 2060 году, но, возможно, и ранее.