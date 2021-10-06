06 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Татьяна Опалева (2020) | Фото: pravo.gov66.ru

Руководитель отделения ПФР по Свердловской области сама ушла на пенсию

Руководитель отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Татьяна Опалева ушла в отставку.

Как сообщается на официальном сайте ПФР, сейчас функции управляющего свердловским региональным отделением исполняет Ольга Шубина, которая была заместителем управляющего. Уточняется, что эта работа дополнительно возложена на нее с 1 октября.

Имя Татьяны Опалевой уже исчезло с сайта Пенсионного фонда. По некоторым данным, чиновница сама вышла на пенсию.

Напомним, Опалева стала главой отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области в уже далеком 2009 году. Это произошло после задержания прежнего руководителя Сергея Дубинкина. Впоследствии его признали виновным во взяточничестве и в конце 2011 года отправили в колонию на 10 лет.

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Руководитель отделения ПФР по Свердловской области сама ушла на пенсию

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Теги: Опалева, отставка, ПФР, пенсия



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