Юрий Десятков: При реализации программы КРТ следует сохранять концепт города

На Международном строительном форуме-выставке 100+ TechnoBuild обсудили комплексное развитие территорий, в программу которого недавно включился Екатеринбург.

Законопроект о комплексной застройке вызывает ряд вопросов и считается "социально взрывоопасным", звучали и по-прежнему звучат опасения, что под "реновацию" могут попасть культурно важные исторические памятники архитектуры времен конструктивизма, среди них, например, "Городок чекистов" и прилегающий к нему квартал.

Генеральный директор "Союза строительных компаний Урала и Сибири" Юрий Десятков в беседе с корреспондентом Накануне.RU сказал, что дома-памятники должны сохранить свой исторический статус, но при высокой изношенности там будут включаться другие процедуры: "Либо будут выделяться деньги на реставрацию, либо [здание] уходит из статуса памятника".

При этом эксперт отмечает, что то, как изменится облик исторического центра города, зависит от главного архитектора, именно он задаёт концепцию развития города, определяет ее вместе с администрацией муниципалитета.

"Понятно желание застройщиков застроить все жилыми домами, а концепт города все-таки остаётся. Я чувствую, что город Екатеринбург намного обогнал Челябинск. Это в 2001 году мы ещё решали какой же город назвать столицей Урала, а теперь уже по факту эта столица есть, она создалась и поэтому я очень рад за Екатеринбург и его исторический облик сохранится, конечно", - сказал в беседе с Накануне.RU Юрий Десятов.

Есть мнение, что "реновация" отстаивает прежде всего интересы застройщиков, игнорируя историю города, культурные ценности жителей, а также может пойти вразрез с желанием собственников "реновируемых" домов, что может привести к протестам в городе, в мае 2019 года екатеринбуржцы уже показали власти, что близко к сердцу принимают образ города и будут отстаивать свое мнение любыми законными способами.

Напомним, что восьмой Международный форум 100+ TechnoBuild проходит с 5 по 7 октября на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". В этом году его тема — "Диалог регионов".