Газ в Европе продается уже по $1500 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают бить исторические рекорды. Так, сегодня утром ноябрьские фьючерсы на Лондонской бирже ICE стоили $1500 за тыс. кубометров, а в какой-то момент цена перевалила за $1600.

Перспективы зимы в условиях дефицита газа заставили ряд европейских стран, среди которых Франция, Чехия, Румыния и Греция, призвать власти ЕС к расследованию работы европейского рынка газа и уже определить причины столь резкого подорожания топлива этой осенью. Еврокомиссия к концу году представит предложения по реформе газового рынка. Еврокомиссар по энергетики меж тем заявил, что цены на газ на континенте останутся высокими зимой и начнут снижаться только весной.