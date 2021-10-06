06 Октября 2021
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Газ в Европе продается уже по $1500 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают бить исторические рекорды. Так, сегодня утром ноябрьские фьючерсы на Лондонской бирже ICE стоили $1500 за тыс. кубометров, а в какой-то момент цена перевалила за $1600.

Перспективы зимы в условиях дефицита газа заставили ряд европейских стран, среди которых Франция, Чехия, Румыния и Греция, призвать власти ЕС к расследованию работы европейского рынка газа и уже определить причины столь резкого подорожания топлива этой осенью. Еврокомиссия к концу году представит предложения по реформе газового рынка. Еврокомиссар по энергетики меж тем заявил, что цены на газ на континенте останутся высокими зимой и начнут снижаться только весной.

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Газ в Европе продается уже по $1500 за тысячу кубометров

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Теги: газ, европа, цены, реформа, дефицит



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