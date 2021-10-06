06 Октября 2021
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Арсен Адамов (2021) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Ахмат&quot;

"Быстрый, хороший в отборе": Карпин о вызове в сборную Адамова из "Урала"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему он вызвал защитника "Урала" Арсена Адамова.
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Напомним, в октябре сборной предстоят отборочные матчи квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Адамов впервые получил вызов в национальную команду.

Как отметил Валерий Карпин, Арсен - это перспективный защитник с хорошими задатками.

"Резкий, агрессивный. В хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в "Ростове", вызвать, но перспективнее Адамов", - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. До этого он работал в "Ростове", который покинул вскоре после назначения на новый пост.

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"Быстрый, хороший в отборе": Карпин о вызове в сборную Адамова из "Урала"

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Теги: Карпин, Адамов, сборная, Урал



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