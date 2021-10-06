На Белом море нашли тело третьего члена экипажа затонувшего судна "Фаворит"

В Мурманской области обнаружено тело третьего члена экипажа затонувшего в Белом море частного судна "Фаворит".

Накануне были живыми обнаружены два человека с судна – они смогли добраться до берега на спасательном плоту, но позже выжившая женщина скончалась в "скорой помощи" от переохлаждения.

Всего в момент кораблекрушения на борту находилось пять человек.

"К поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательные подразделения Кандалакши, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка п. Умба ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, волонтеры МурманСпас и психологи", - сообщили в областном управлении МЧС.

О причинах затопления судна пока ничего не известно.