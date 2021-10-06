ЦБ может не удержать годовую инфляцию в рамках 6,2%

Банк России, несмотря на уже вполне ощутимое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, не сможет удержать годовую инфляцию в пределах своего же июльского прогноза – 5,7-6,2%. На заседании совета директоров ЦБ в конце октября прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения, вероятность такого исхода событий глава департамента ДКП ЦБ Кирилл Тремасов в интервью "Известиям" оценил как высокую.

"Июльский прогноз ВВП - 4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы", - сообщил Тремасов.

Примечательно, что в Минэкономразвития инфляция всего в 6% предусмотрена только в консервативном (то есть максимально негативном) сценарии, а в базовом (который принят за основу при разработке бюджета) инфляция и вовсе снижается к концу года до 5,8%.