06 Октября 2021
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Антти Хелантеря, Всеволод Левин (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

"Эффективное и надежное сотрудничество". Президент РМК провёл переговоры с послом Финляндии

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря и президент Русской медной компании (АО "РМК") Всеволод Левин обсудили перспективы сотрудничества предприятий Группы РМК с финскими компаниями. Встреча состоялась в Штаб-квартире РМК в Екатеринбурге.

Представители бизнес-сообщества презентовали новые возможности финских компаний. Производители продемонстрировали собственные инновационные решения, касающиеся фильтрации, воздухоочистки и автоматизации процессов горно-обогатительного и металлургического дивизионов РМК.

Как сообщили в пресс-службе РМК, в рамках встречи также прошли переговоры руководителей подразделений и предприятий компании с представителями российско-финской торговой палаты и топ-менеджерами ведущих финских корпораций и холдингов.

Антти Хелантеря, Всеволод Левин(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

По словам президента РМК Всеволода Левина, РМК сотрудничает с финскими партнёрами с момента образования, каждый такой инвестиционный проект реализован с применением наилучших технологий и самых современных образцов горно-обогатительного и металлургического оборудования. А эффективность и надёжность предложенных решений подтверждена на практике.

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря заявил, что теперь у РМК и финских производителей появится ещё больше возможностей для сотрудничества.

Антти Хелантеря, Всеволод Левин(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

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"Эффективное и надежное сотрудничество". Президент РМК провёл переговоры с послом Финляндии

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Теги: РМК, Антти Хелантеря



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