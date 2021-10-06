"Эффективное и надежное сотрудничество". Президент РМК провёл переговоры с послом Финляндии

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря и президент Русской медной компании (АО "РМК") Всеволод Левин обсудили перспективы сотрудничества предприятий Группы РМК с финскими компаниями. Встреча состоялась в Штаб-квартире РМК в Екатеринбурге.

Представители бизнес-сообщества презентовали новые возможности финских компаний. Производители продемонстрировали собственные инновационные решения, касающиеся фильтрации, воздухоочистки и автоматизации процессов горно-обогатительного и металлургического дивизионов РМК.

Как сообщили в пресс-службе РМК, в рамках встречи также прошли переговоры руководителей подразделений и предприятий компании с представителями российско-финской торговой палаты и топ-менеджерами ведущих финских корпораций и холдингов.

По словам президента РМК Всеволода Левина, РМК сотрудничает с финскими партнёрами с момента образования, каждый такой инвестиционный проект реализован с применением наилучших технологий и самых современных образцов горно-обогатительного и металлургического оборудования. А эффективность и надёжность предложенных решений подтверждена на практике.

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря заявил, что теперь у РМК и финских производителей появится ещё больше возможностей для сотрудничества.