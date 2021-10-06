В Екатеринбурге ищут подрядчика, который построит Ледовый городок за 24,3 миллиона рублей

В администрации Екатеринбурга объявили конкурс по поиску подрядчика для строительства Ледового городка на Площади 1905 года. Этой зимой город готов потратить на создание новогодней сказки 23 млн 350 тыс. рублей, а тема городка заявлена, как "Новогоднее царство, Тридевятое государство", сообщается на портале госуслуг.

"Каждый ребенок любит слушать или читать волшебные сказки, ведь они погружают читателя в таинственный мир, где живут фантастические герои, добрые силы борются со злыми, а правда побеждает тьму и несправедливость. Площадь 1905 года на время превратится в сказочное новогоднее царство", - говорится в заявке.

Исходя из техзадания, в этом году на главной площади города появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, декоративный мост с арками, башни, а также ледяной замок "Остров Буян", лабиринт "На неведомых дорожках", "Емелина печка", девять ледовых горок, "Репка", "Сорока белобока", "Жар-птица", "Колобок", "Царевна-лягушка" и другие персонажи русских народных сказок.

Высота искусственной елки в этом году составит 50 м, а ее украшения будут состоять из иллюминации в 5,4 тыс. лампочек.

Напомним, что яркая иллюминация украсит не только сам городок, но и улицы мегаполиса. В этом году пройдет традиционный конкурс "Новогодний Екатеринбург-2022", в рамках которого учреждения и организации украсят свои фасады и входные группы.

Официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря: для гостей будет организована развлекательная программа, а завершит праздник фейерверк. В новогоднюю ночь вся площадь будет открыта для посещения. Состоится концерт, а в полночь, после поздравления Владимира Путина, небо вновь озарят праздничные залпы фейерверка.