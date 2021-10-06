06 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

На Урале женщина вызвала полицию на несуществующее ЧП и напала на силовика

Жительница уральского города Верхняя Салда готовится предстать перед судом за нападение на полицейского.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 23 сентября: 58-летняя женщина в пьяном состоянии вступила в конфликт со своим сожителем. Чтобы выпроводить мужчину из квартиры, она решила прибегнуть к помощи сотрудников полиции: для этого позвонила в дежурную часть и сообщила ложную информацию, что сожитель якобы "приставил ей нож к горлу".

В срочном порядке прибыв на место, силовики узнали от участников конфликта, что никакой угрозы ножом в действительности не было. Для установления всех обстоятельств пару доставили в отдел. Там женщина, будучи недовольной, что ее отвезли в полицию, применила физическое насилие в отношении одного из сотрудников и высказалась в его адрес отборной бранью.

Дебоширке вменили сразу две статьи Уголовного кодекса: "Применение насилия к представителю власти" и "Оскорбление представителя власти". Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в суд.

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На Урале женщина вызвала полицию на несуществующее ЧП и напала на силовика

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Теги: полиция, женщина, нападение, Средний Урал



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