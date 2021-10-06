06 Октября 2021
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Политика Уральский ФО
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Неформальная занятость - проблема комплексная. Поэтому решать её нужно сообща 

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев накануне провёл первое заседание межведомственной комиссии по вопросам неформальной занятости и легализации трудовых отношений, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, комиссия создана по поручению Президента. Глава государства поставил перед полномочными представителями задачу по снижению уровня неформальной занятости. Согласно поручению, к 1 ноября необходимо сформировать соответствующие межведомственные комиссии, а к 1 декабря - разработать план мероприятий по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

В состав межведомственной комиссии при уральском полпреде вошли замгенпрокурора России Сергей Зайцев, представители региональных властей, министерств труда и государственной инспекции труда в регионах, налоговой службы, профсоюзных организаций и объединений работодателей.

На первом заседании комиссии, которое провёл полпред Владимир Якушев, рассмотрели вопросы реализации мер по легализации трудовых отношений в Уральском федеральном округе и обсудили предложения в план мероприятий по снижению уровня неформальной занятости.

Владимир Якушев(2021)|Фото: Накануне.RU

«У регионов Уральского федерального округа уже есть опыт работы по решению проблем неформальной занятости. Есть успешные наработки. Важно изучить эффективные практики и подумать, как их лучше тиражировать. Не менее важно выстроить межведомственное взаимодействие. Неформальная занятость - проблема комплексная, поэтому решать её необходимо сообща», - подчеркнул Владимир Якушев

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Владимир Якушев: Неформальная занятость - проблема комплексная. Поэтому решать её нужно сообща 

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Теги: владимир якушев, уральский полпред, неформальная занятость,



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