06 Октября 2021
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Facebook (2021) | Фото: Накануне.RU

"Facebook извлекает выгоду за счет нашей безопасности". Экс-сотрудница рассказала о политике и злоупотреблениях соцсети

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила о многочисленных нарушениях соцсети и политике возбуждения ненависти и прочих низменных качеств в людях. Об этом она рассказала в интервью CBS.
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Хауген проработала в компании два последних года и тайно копировала внутренние документы Facebook. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы вычищают менее 1% таких сообщений, причем это делается специально.

Дело в том, что "Facebook зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента", а люди сидят в Facebook тем дольше, чем сильнее это вызывает у них эмоциональную реакцию. Гнев же вызвать проще всего, поэтому он выгоден соцсети и она оптимизирована под такой контент. Facebook "разрывает общество" и натравливает людей друг на друга, уверена она.

"В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать... Руководство Facebook извлекает выгоду за счет нашей безопасности", - подчеркнула Хауген.

Также она сказала, что во время президентских выборов в США в 2020 году компания включила настройки для борьбы с "ложной информацией", но после выборов отключила их, что "похоже на предательство демократии". Тогда американские соцсети вели борьбу против президента Дональда Трампа.

Интересно, что разным пользователям Facebook позволено разное. В 2020 году было почти 6 млн привилегированных пользователей, которым можно было больше, чем другим.

Важное заявление касается дочерней соцсети Instagram. Согласно внутреннему исследованию Facebook, почти каждая седьмая девочка-подросток подумывает о самоубийстве от контента Instagram, а каждая третья чувствует себя хуже. У большинства пользователей-подростков повышается уровень тревожности и депрессии.

Накануне в работе Facebook произошел глобальный сбой. Однако интервью Хауген вышло до этого.

Недавно историк Андрей Фурсов выступил с интересным анализом происходящих в мире изменений, связанных с глобальными интернет-платформами. По его словам, они накапливают прибавочный поведенческий продукт, то есть накапливают информацию о поведении человека, отчуждая его поведение от него самого и управляя им.

"Человек, который кликает на компьютере и что-то заказывает, думает, что он потребитель. Нет! Он сырье. О нем собирается информация", - подчеркнул ученый.

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"Facebook извлекает выгоду за счет нашей безопасности". Экс-сотрудница рассказала о политике и злоупотреблениях соцсети

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Теги: Facebook, вражда, ненависть, соцсеть



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