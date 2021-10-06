Губернатор Югры оценивает работу властей "на местах"

Губернатор Югры Наталья Комарова открыла серию рабочих встреч с главами муниципальных образований. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, сейчас глава региона встречается с руководителями муниципальных образований, которые в этом году могут переизбраться на новый срок.

Всего таких территорий 11: в том числе Сургутский район, Нижневартовск, Нефтеюганск, а также муниципалитеты, в которых пройдет досрочное переизбрание в связи с тем, что главы сложили полномочия, уйдя в думы разных уровней.

Подобные рабочие встречи - традиционный формат работы Натальи Комаровой. Губернатор контролирует ситуацию на местах, системно оценивает развитие территорий и то, как главы справляются с возложенными на них обязанностями, ежегодно в разных форматах она заслушивает отчеты глав по приоритетным направлениям развития.

Первые "контрольные" беседы нового политического цикла прошли уже накануне - глава региона встретилась с главами Ханты-Мансийского и Сургутского районов. Мэры отчитались перед губернатором о социально-экономической ситуации в муниципалитетах, перспективах развития, проблемах и решениях, которые принимают власти на местах, а также о том, как они исполняют поручения Натальи Комаровой.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин, рассказывая об итогах работы за пять лет, доложил губернатору об исполнении нацпроекта "Образование". В Кедровом, Выкатном, Бобровском, Ярках появились четыре новые школы с группами для дошкольников. В Ягурьяхе школа реконструирована для размещения групп детского сада. Все школьники учатся в первую смену. Кроме того, полностью ликвидирована очередь в детские сады. Выполнен капремонт четырех детсадов и пяти школ. В планах строительство школы в Шапше на 350 мест.

В рамках повышения качества услуг ЖКХ, был построен водозабор, водоочистные сооружения и сети централизованного водоснабжения в Горноправдинске, сети водоснабжения в Ягурьяхе, Цингалах, газораспределительная станция в Ярках. Проведена реконструкция водозабора, произошло увеличение мощности водоочистных сооружений в Ярках, сделан капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в Нялинском. Также выполнен капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, замена основных сетей напорной канализации общей протяженностью более 1,5 км.

В муниципалитете ведется ликвидация несанкционированных свалок, создание условий для занятий спортом. В стадии реализации находятся проекты по газификации.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подробно доложил губернатору об итогах работы за пять лет. В частности, было отмечено, что Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов, четыре года подряд растет численность населения, за отчетный период рост на 4 тыс. человек. Превышение рождаемости над смертностью - в два с половиной раза.

Объем инвестиций в основной капитал на одного человека увеличился на 12%. Пять лет подряд район занимает первое место в инвестрейтинге Югры. За отчетный период количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,3 раза. Рост поступлений в бюджет района произошел в 2,5 раза или на 180 млн руб. "Для нас это важно, потому как еще в 2014-2015 годы мы и по количеству, и по налоговым поступлениям были на последнем, 22-ом месте в Югре", - отметил Андрей Трубецкой.

Бюджет района за отчетный период вырос на 5,5 млрд руб. или 58%, собственные доходы выросли на 1,2 млрд руб или на 31%.Также мэр остановился на таких важных вопросах, как обеспеченность чистой питьевой водой, строительство спортивных объектов, нового жилья, развитие сельского хозяйства, организация транспортных маршрутов и других.

В завершение своих докладов оба мэра попросили Наталью Комарову поддержать их кандидатуры для выдвижения на новый срок и получили поддержку от главы региона.

Президент фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко в беседе с корреспондентом Накануне.RU провел аналогию - президент России незадолго до выборов губернаторов также проводит встречи с кандидатами на посты глав регионов, что дает понять, что кандидаты - неслучайны.

"Это традиция, которая сложилась в российской политической элите, накануне выборов губернатора или глав муниципальных образований высшее должностное лицо проводит встречу с теми, кто наделяется полномочиями или чьи полномочия продлеваются. Тем самым формируется некий сигнал и региональным политическим элитам, и некая установка для общественных настроений, связанных с тем, что данная кандидатура поддерживается властной вертикалью. Это происходит и с главами регионов: накануне губернаторских выборов они встречаются с президентом, и эта встреча четко дает понять, что кандидаты неслучайны. Так же теперь происходит и с главами муниципальных образований, когда накануне их избрания думами они встречаются с высшим должностным лицом региона", - отметил Павел Манченко.

По итогам встреч будут приниматься определенные управленческие решения – о том, в чем требуется поддержка региона, какие практики можно тиражировать как сильнейшие, а также о поддержке региональной властью самого главы муниципалитета.