Прямые потомки династии Демидовых посетят Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле впервые пройдет XI международная Демидовская ассамблея.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на форум приедут прямые потомки династии Демидовых, представители музейных сообществ и исторических объединений. Участники обсудят вопросы сохранения демидовского наследия и проблему развития культурного и промышленного потенциала России, опираясь на традиции предпринимательства и наследие рода Демидовых.

В ходе обширной программы, рассчитанной на четыре дня, гости Нижнего Тагила примут участие в научной конференции "Демидовские музеи и коллекции" и посетят ряд городских музеев. В программе ассамблеи есть экскурсии в эко-индустриальный технопарк "Старый Демидовский завод", поселки Черноисточинск и Висим.

По итогам международного форума будет подписан меморандум о создании "Единого демидовского музейного пространства" - Ассоциации демидовских музеев, и подготовлено издание "Демидовские коллекции и музеи" на русском и английском языках. По данным организаторов, все участники предварительно пройдут ПЦР-тесты на COVID-19, а во время мероприятий будут учтены все противоэпидемические меры.

XI международная Демидовская ассамблея продлится с 8 по 12 октября.