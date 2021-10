УЕФА изобразил Крым украинским на символике Евро-2024

Среди прочего был представлен фирменный стиль Евро-2024, выполненный в цветах флагов европейских стран.

"Фирменный стиль турнира представляет Европу, где каждый чувствует себя желанным гостем, а разнообразие приветствуется. Вносите свои цвета!" – говорится в описании УЕФА.

Контуры стран в фирменном стиле Евро-2024 окрашиваются в цвета флагов. И Крым на этой карте окрашен в желто-синие цвета украинского флага.

Пока не известно о реакции российских спортивных чиновников.

Напомним, скандал вызвала форма сборной Украины, в которой команда выступала на минувшем Чемпионате Европы. На футболках спортсменов карта Украины была изображена с Крымом, а также была надпись "Слава Украине!" и на обороте – "Героям слава!".

🏆 Introducing… #EURO2024!



🎨 The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3