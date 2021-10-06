Лидеры комитетов думы Перми рассказали о своих планах на новых постах

Руководители комитетов пермской городской думы рассказали о своих планах.

Напомним, накануне депутаты на первом заседании думы нового созыва утвердили председателей комитетов. Все руководящие должности ожидаемо получили представители "Единой России": комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития возглавил Михаил Черепанов, комитет по бюджету и налогам – Наталья Мельник, комитет по экономическому развитию – Арсен Болквадзе, комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами – Михаил Бесфамильный, комитет по местному самоуправлению и регламенту – Василий Кузнецов, комитет по социальной политике – Наталья Рослякова, комитет по городскому хозяйству – Максим Спиридонов. Также депутаты избрали председателя думы. Им стал Дмитрий Малютин. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".

Возглавивший комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный рассказал, что в составе комитета 9 депутатов.

“Основная задача комитета по инвестициям, это контроль исполнения инвестпроектов, которые реализует город. На ближайшие два года, самая главная задача – это закончить проекты в рамках 300-летия Перми и контролировать объекты, которые будут заложены в ближайшее время и планируются к завершению на 2024-й год. Необходимо увеличивать темпы реализации инвестиционных проектов и рассматривать иные варианты для дальнейшего развития города”, - поделился своим видением лидер комитета.

Его коллега, возглавивший комитет по городскому хозяйству – вице-спикер думы Максим Спиридонов, назвал основным делом, на котором предстоит сосредоточиться депутатам, проект бюджета на следующий год. Свой комитет он назвал “непростым”: “Задачи у комитета достаточно непростые, это все, что касается городского хозяйства, начиная от тепло-, водо-, газоснабжения, заканчивая кладбищами, местами захоронения, дорогами и всем, что с этим связано. Безусловно, сделать нам нужно очень много, потому что есть масса претензий, в том числе обоснованных со стороны граждан по работе разных направлений городского хозяйства, Понимание куда двигаться есть, будем работать”.

Председатель комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития Михаил Черепанов напомнил, что часть градостроительных функций перешла краю, и теперь комитет больше ориентирован на пространственное развитие и благоустройство, что особенно важно в период подготовки к 300-летию города. Другими задачами он назвал экологическую составляющую: городские леса, особо охраняемые природные территории, места отдыха горожан; вопросы ветхого, аварийного жилья - расселение и снос; вопросы, связанные со строительством жилья, реконструкцией, капитальным ремонтом домов. “Есть такой интересный блок – культурное наследие. Мы все время о нем говорим, но как-то за кадром оставляем, теперь это в компетенции комитета: культурное наследие и его сохранение, использование, насыщение новыми элементами”, - рассказал Черепанов.

Возглавивший комитет по экономическому развитию Арсен Болквадзе напомнил, что работа для него хорошо знакома, поскольку в прошлом созыве он уже был председателем этого комитета. При этом он позитивно оценил приход “свежей крови” в комитет. “Комитет обновился, мы видим новые лица, и я очень надеюсь на конструктивную работу”, - отметил Болквадзе.

“У нас очень серьезные вопросы на рассмотрении. В компетенциях комитета – вопросы стратегического планирования и развития города. Сегодня очень большое количество инвестпроектов на территории города реализуется, и задача нормотворческой власти и исполнительной власти города Перми сделать так, чтобы все инвестпроекты были в срок реализованы, реализованы качественно”, - рассказал он о своих планах на посту.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что времени на раскачку у депутатского корпуса нет.

“У нас строго регламентированное время для внесения, рассмотрения, огранки основного финансового документа города Перми – бюджета на 2022 год и на текущую трехлетку. В этой связи, конечно же, работу с главным финансовым документом мы начинаем уже сегодня. Уверен, что все депутаты без исключения состоявшиеся люди, обладающие определенными компетенциями, которые в нашем коллегиальном органе будут востребованы”, - подчеркнул он.