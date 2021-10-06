После стрельбы в Пермском университете в школах начали проводить психологические тесты для учеников

После стрельбы в ПГНИУ в пермских школах начали проводить психологические тесты для учеников, сообщает telegram-канал Mash.

Согласие на тестирование дети подписывают сами. Ранее это делали их родители.

"Классные руководители тем временем докладывают директорам об опасных учениках. Шестиклассница Соня рассказала маме, что учительница причислила её к опасным из-за тихого поведения. Потом педагог оправдалась, что пошутила и рассматриваются только старшеклассники", - говорится в сообщении.

В школах не раскрывают содержание тестов.

Как сообщало Накануне.RU, после стрельбы было решено создать Координационный центр по профилактике экстремизма. По словам ректора университета Дмитрия Красильникова, к работе в центре будут привлечены лучшие российские эксперты, чтобы предотвращать трагедии задолго до того, как преступник возьмет в руки оружие.

Центр будет заниматься созданием информационных и образовательных материалов для профилактики вовлечения молодежи в деструктивные организации, а также для адаптации иностранных студентов. Кроме того, специалисты центра будут проводить курсы повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений.

Утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у университета четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.