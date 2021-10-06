Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк изменил прогноз экономического развития для России. Предыдущую оценку организация давала в июне этого года.

Прогноз от ВБ в краткосрочной перспективе улучшился (так же, как и у российского Минэкономразвития): в текущем году ВВП страны вырастет на 4,3%, что на 1,1% больше июньской оценки.

А вот последующие годы будут не так радужны. По мнению Всемирного банка, экономика России в 2022 году вырастет только на 2,8% (против июньской оценки в 3,2%), в 2023 – на 1,8% (против 2,3% в июньском прогнозе).

Это совершенно не соответствует ожиданиям российского президента, который ранее поставил перед правительством задачу ежегодного роста ВВП на 3%. В экономическом блоке кабмина еще совсем недавно высказывали оптимистичную мысль, что ВВП России будет расти на 2% в год, даже если ничего не делать – просто по инерции.