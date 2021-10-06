Пермское УФАС оштрафовало банк "Ренессанс Кредит" за навязчивую рекламу брокеров

В Пермском крае ООО КБ "Ренессанс Кредит" оштрафовали на 150 тыс. руб. за навязчивую рекламу своему клиенту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого отделения УФАС, где и признали рекламу банка нарушающей Закон о рекламе, а финансовое учреждение виновным в совершении административного правонарушения.

Согласно жалобе, поступившей в ведомство от местного жителя, ему на телефон начали поступать смс-сообщения и звонки с рекламными предложениями услуги банка по брокерскому обслуживанию. Таким способом банк пытался привлечь к себе внимание. При этом сам "Ренессанс Кредит" в ходе рассмотрения дела сообщил, что распространение рекламы в адрес заявителя произошло по ошибке из-за технического сбоя. Таким образом, реклама распространялась без согласия абонента, следовательно, в данной ситуации содержится нарушение Закона о рекламе.



"Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством телефонной связи, при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", - пояснили в УФАС.

Таким образом, в действиях ООО КБ "Ренессанс Кредит" выявлены нарушения ч. 1 ст. 18 Закона рекламе. В отношении финансового учреждения было возбуждено

административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, в результате которого банку был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Финансовое учреждение согласилось с наказанием и оплатило штраф.

