Пермское УФАС оштрафовало банк "Ренессанс Кредит" за навязчивую рекламу брокеров

06 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Всё расчищено для политического транзита?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
смартфон (2020) | Фото: ptzgovorit.ru

Пермское УФАС оштрафовало банк "Ренессанс Кредит" за навязчивую рекламу брокеров

В Пермском крае ООО КБ "Ренессанс Кредит" оштрафовали на 150 тыс. руб. за навязчивую рекламу своему клиенту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого отделения УФАС, где и признали рекламу банка нарушающей Закон о рекламе, а финансовое учреждение виновным в совершении административного правонарушения.

Согласно жалобе, поступившей в ведомство от местного жителя, ему на телефон начали поступать смс-сообщения и звонки с рекламными предложениями услуги банка по брокерскому обслуживанию. Таким способом банк пытался привлечь к себе внимание. При этом сам "Ренессанс Кредит" в ходе рассмотрения дела сообщил, что распространение рекламы в адрес заявителя произошло по ошибке из-за технического сбоя. Таким образом, реклама распространялась без согласия абонента, следовательно, в данной ситуации содержится нарушение Закона о рекламе.

"Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством телефонной связи, при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", - пояснили в УФАС.

Таким образом, в действиях ООО КБ "Ренессанс Кредит" выявлены нарушения ч. 1 ст. 18 Закона рекламе. В отношении финансового учреждения было возбуждено
административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, в результате которого банку был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Финансовое учреждение согласилось с наказанием и оплатило штраф.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермское УФАС оштрафовало банк "Ренессанс Кредит" за навязчивую рекламу брокеров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: брокерское обслуживание, реклама, банк, штраф, УФАС, Ренессанс Кредит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети