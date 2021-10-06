В Екатеринбурге ГИБДД проводит рейды после гибели девочки-зацепера

В Екатеринбурге ГИБДД проводит рейды по разъяснению опасности катания на прицепных устройствах трамваев.

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Напомним, 4 октября в уральской столице погибла девочка-зацепер: она ехала на сцепке между вагонами трамвая и упала на пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и школьница скончалась еще до приезда медиков.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, после этого случая автоинспекторы и инспекторы по делам несовершеннолетних начали скрытые контроли за поведением подростков для выявления зацеперов. По данным ведомства, чаще всего в Екатеринбурге их можно встретить на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова. Чтобы предотвратить экстремальный способ катания на трамваях, инспекторы на остановочных комплексах рассказывают детям об опасностях такого развлечения.

Также этой проблемой озабочено и руководство ЕМУП "Гортранс": из-за юных нарушителей нередко останавливается движение вагонов. Водители и кондукторы объясняют, что зацепиться за трамвай довольно просто, однако даже при поворотах можно получить серьезные травмы.

Как отмечают в ГИБДД, большую роль также играют родители, которые должны разъяснять детям опасность не только катания на прицепных устройствах, но и в целом нарушения Правил дорожного движения и возможные последствия.

Ранее инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.