Китайские и американские дипломаты проведут переговоры в Швейцарии

В швейцарский Цюрих прибыла высокопоставленная китайская делегация. По сообщению "Синьхуа", в Европу прибыл член Политбюро и директор Центрального комитета по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзэчи.

Ему предстоит провести переговоры по актуальным вопросам китайско-американских отношений с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Напомним, с лета этого года появлялась информация о возможной подготовке саммита лидеров США и КНР, однако больших подвижек в этом направлении до сих пор не произошло.