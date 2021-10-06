06 Октября 2021
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Политика В России В бывшем СССР
нападение на комсомольскую правду (2009) | Фото: www.kp.ru

"Комсомольская правда" объявила о закрытии белорусского представительства

"Комсомольская правда" объявила о закрытии своего белорусского представительства. Официальное сообщение редколлегии опубликовано на сайте "Комсомолки".

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", - говорится в заявлении. Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Напомним, на минувшей неделе был задержан журналист издания Геннадий Можейко, сейчас он содержится в одном из минских изоляторов. При этом официальной информации о предъявлении ему информации у защитников, редакции и родственников нет, а без предъявления обвинения его уже должны были отпустить по белорусскому процессуальному кодексу.

Можейко фигурирует в деле о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Белорусские силовики заявляли, что Можейко был задержан в Минске, но у российских СМИ есть информация о задержании журналиста в Москве и переправке его в Белоруссию спецслужбами этой страны. в Кремле заявили, что ничего не знают об этой истории и не могут повлиять на судьбу Можейко, поскольку он является гражданином Белоруссии.

Сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии был заблокирован.

Предположительно, причиной недовольства белорусских властей стала публикация Можейко об убитом при задержании в Минске айтишнике Андрее Зельцере. В публикации приводились слова одноклассницы погибшего о том, что Зельцер всегда боролся за правду.

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"Комсомольская правда" объявила о закрытии белорусского представительства

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Теги: комсомольская правда, геннадий можейко, белоруссия, сми, закрытие



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