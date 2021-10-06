Исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области стал Олег Чемезов

Глава Среднего Урала определился с назначением и.о. вице-губернатора. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь главы Анна Шкерина, им стал Олег Чемезов, занимавший с 24 марта 2019 года пост заместителя губернатора Свердловской области.

"Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова и.о вице-губернатора Свердловской области с 6 октября. Он будет исполнять обязанности до принятия решения о кандидатуре вице-губернатора и проведения всех необходимых процедур", - рассказала Шкерина.

По ее словам, Чемезов сменит на посту Сергея Бидонько, который на недавних выборах получил мандат депутата Госдумы РФ и теперь переходит на выборную должность.

Напомним, что губернатор все-таки отказался от мандата депутата Государственной думы РФ. Выборная кампания на Среднем Урале была завязана на Куйвашеве – именно его портрет широко тиражировался на агитации. При этом бренд "Единой России" использовался уже во вторую очередь, а часто и вовсе не использовался. В итоге "ЕР" в регионе показала один из худших результатов в УрФО, в связи с чем без мандата рисковал остаться вице-губернатор Сергей Бидонько.