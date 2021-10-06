В Екатеринбурге пассажир авто на ходу выпрыгнул из машины и погиб

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства странного ДТП. Инцидент произошел вечером 5 октября на 23 км Сибирского тракта.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, 29-летний мужчина выпрыгнул на ходу из автомобиля Honda CR-V, в котором он находился пассажиром. От полученных травм уралец скончался на месте происшествия.

За рулем иномарки была 34-летняя женщина. Она пояснила, что ее пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности и выскочил из машины, а его откинуло под заднее колесо автомобиля.

Автоледи проверили на состояние опьянения - оно не установлено. Выяснилось, что к административной ответственности за нарушение ПДД она ранее привлекалась три раза.

Сейчас по факту инцидента проводится расследование.