Кобылкин может возглавить думский комитет

Партия "Единая Россия" предложила назначить бывшего главу Минприроды и врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина на должность председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Таково решение "ЕР", принятое на совместном заседании бюро Высшего и Генерального советов.

Ранее вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал своих преемников на посту главы Минприроды. Это кресло Трутнев занимал в нулевых, потом его занял Сергей Донской, затем – Дмитрий Кобылкин и, наконец, совсем недавно его сменил Александр Козлов, к которому у Трутнева пока претензий нет.

Недовольство вице-премьера вызвали выводы, озвученные на Восточном экономическом форуме главой компании "Полюс" Павлом Грачевым: разведка в России восполняет только 30% добытых полезных ископаемых.

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