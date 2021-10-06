06 Октября 2021
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лаборатория для проведения пцр-диагностики госпиталь гувд свердловской области (2007) | Фото: Накануне.RU

Собянин огласил сроки массового тестирования на COVID-19

Через несколько недель в Москве будет развернута масштабная система экспресс-тестирования на коронавирус.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, это является эффективной мерой для выявления больных COVID-19. Тестирование будет вестись в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах.

Что касается вакцинации, то, по словам мэра, сейчас в мегаполисе поставили прививки около 5 млн человек. В ряде групп, например среди педагогов и врачей привиты более 80%, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, столичные власти отмечают рост заболеваемости коронавирусом, но пока не считают его критичным.

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Собянин огласил сроки массового тестирования на COVID-19

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Теги: Собянин, Москва, коронавирус, тестирование



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