Собянин огласил сроки массового тестирования на COVID-19

Через несколько недель в Москве будет развернута масштабная система экспресс-тестирования на коронавирус.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, это является эффективной мерой для выявления больных COVID-19. Тестирование будет вестись в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах.

Что касается вакцинации, то, по словам мэра, сейчас в мегаполисе поставили прививки около 5 млн человек. В ряде групп, например среди педагогов и врачей привиты более 80%, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, столичные власти отмечают рост заболеваемости коронавирусом, но пока не считают его критичным.