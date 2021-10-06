Число россиян-банкротов увеличилось в 1,8 раза

В январе-сентябре 2021 года число российских граждан банкротов, среди которых и индивидуальные предприниматели, выросло в 1,8 раза по сравнению с этим периодом прошлого года до 137 тыс. 485 человек.

При этом прошлом году наблюдался рост этого показателя в 1,6 раза к тому же периоду 2019 года.

В текущем году 95,1% россиян-должников оформляли личное банкротство из-за долгов, еще 3,8% дел заводили по требованию кредиторов и 1,1% по требованию Федеральной налоговой службы, сообщает РБК.

Больше всего банкротов в Москве и Санкт-Петербурге, также Московской области. В десятку попали Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская и Самарская области, Башкирия.

Как сообщалось ранее, россиянам смогут списать долги до 1,6 млрд руб. в рамках механизма внесудебного банкротства. Как пишут "Известия", об этом заявил заместитель министра экономического развития (МЭР) Илья Торосов.