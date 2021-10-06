06 Октября 2021
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Политика За рубежом
навальный отравление, скорая помощь,лп (2020) | Фото: Telegram-канал BAZA

45 стран направили РФ вопросы об инциденте с Навальным

44 государства, в числе которых США, направили Москве на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге вопросы по поводу инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

От России требуют получить ответы в течение десяти дней. "Конвенция о запрещении химического оружия требует, чтобы Россия предоставила ответ в течение 10 дней", — отмечается в документе, передает "Интерфакс".

Напомним, в августе прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

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45 стран направили РФ вопросы об инциденте с Навальным

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Теги: Навальный, ОЗХО



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