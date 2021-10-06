Назван размер частных инвестиций в производство российских вакцин от COVID-19

Частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство отечественных вакцин от COVID-19 составили 30 млрд руб.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, речь идет о средствах, которые выделялись "только на запуск вакцин уже индустриального производства".

Как сообщалось, Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.