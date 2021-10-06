В результате затопления судна в Белом море погибла женщина

После затопления в Кандалакшском заливе Белого моря маломерного судна "Фаворит" заведено уголовное дело.

В результате происшествия погибла пассажирка. Дело инициировано по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". По данным следствия, судно вышло в залив 5 октября для рыбалки, на борту были четыре пассажира и капитан.

Известно, что женщина скончалась по дороге в больницу вследствие переохлаждения.

Сигнал бедствия поступил спасателям днем 5 октября, в 16:15 удалось спасти двух человек – они находились на спасательном плоту, который прибило к берегу. Позже один из спасенных скончался в машине "скорой помощи".

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