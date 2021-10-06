В Нижегородской области ограничили работу кафе

В Нижегородской области ужесточены ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, соответствующее распоряжение подписал глава региона Глеб Никитин. Согласно документу, с 6 октября кафе и рестораны с 00:00 до 6:00 будут работать только на навынос еды. Мера будет действовать до конца октября.

За последние сутки в области выявили 602 заболевших, с начала пандемии - 172 тыс. 602. От коронавируса скончались 6 тыс. 768 пациентов.

Как сообщалось, в Удмуртии определят категории местных жителей, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной.