06 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области ограничили работу кафе

В Нижегородской области ужесточены ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, соответствующее распоряжение подписал глава региона Глеб Никитин. Согласно документу, с 6 октября кафе и рестораны с 00:00 до 6:00 будут работать только на навынос еды. Мера будет действовать до конца октября.

За последние сутки в области выявили 602 заболевших, с начала пандемии - 172 тыс. 602. От коронавируса скончались 6 тыс. 768 пациентов.

Как сообщалось, в Удмуртии определят категории местных жителей, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

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В Нижегородской области ограничили работу кафе

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Теги: общепит, коронавирус, эпидемия



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