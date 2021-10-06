В России прокомментировали призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов

В России отреагировали на письмо американских сенаторов, призвавших президента США Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если не будет расширен штат посольства в Москве.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ, в США нет столько российских дипломатов. "Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", — заявили в МИД.

Как сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, российские сенаторы "глумления над двусторонними отношениями терпеть не будут".

Напомним, группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложили президенту США Джо Байдену предъявить России ультиматум: или Москва немедленно расширяет квоту для американских дипломатов, или Вашингтон высылает 300 российских дипломатов.

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