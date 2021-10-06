УЕФА включил Крым в составе Украины на презентации логотипа Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций представил в Берлине логотип Евро-2024.

В ходе мероприятия была показана карта Европы, на которой российский полуостров Крым включен в состав Украины, следует из сообщения на сайте УЕФА.

Матчи в июне — июле 2024 года состоятся в Германии. Встречи примут Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля и станет 17-м по счету.

Напомним, с 2014 года Крым входит в состав Российской Федерации.

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