Молодежная "ПЕРЕЗАГРУЗКА" столицы Самотлора. Как, почему и зачем - решают сами вартовчане

Что такое молодежная политика и как конкретно надо заниматься этой непростой работой - в стране по-прежнему спорят политики, депутаты, педагоги. Уж очень непростая для современного общества тема и задача. Ждать некоего общего решения в этой сфере означает просто терять время. Ведь юные граждане живут и взрослеют не по административным циркулярам, а просто потому, что время идет вперед.

Нижневартовск со времён основания, со времён комсомольских строек – город молодых. И сегодня средний возраст жителя - 34 года. Здесь постоянно есть высокий интерес и, что важно - колоссальный запрос на самые разнообразные кружки, состязания, общественные объединения, клубы.

Важно, что в ответ на этот запрос работа по вовлеченности молодежи столицы Самотлора постоянно выходит на качественно новый уровень, параллельно тому, как меняются интересы и растут запросы молодых людей. А сейчас молодые вартовчане получают возможность не просто выбирать - чем заняться, куда направить свою энергию и силы, а самим определять стратегические направления той самой молодежной политики в городе.

В начале сентября в Нижневартовске состоялся воркшоп «ПЕРЕЗАГРУЗКА» мероприятий в сфере молодёжной политики. Специалисты Молодёжного центра, студенты ВУЗов и СУЗов, представители молодёжных общественных объединений встретились в Арт-резиденции «Ядро». Генерировали идеи, создавали и презентовали свои проекты. Одним словом, сами "перезагружали" рабочую повестку и определяли стратегию.

"У нашей "ПЕРЕЗАГРУЗКИ" было несколько целей. Важно было понять - молодежи интересно то, что предлагаем или форматы требуют усовершенствования? Мы провели большой мозговой штурм с представителями всех вузов и сузов, молодежных организаций, действующих в Нижневартовске. Отдали им на обсуждение все существующие проекты и попросили проанализировать - нужны/не нужны, если нужны, то в каком виде и так далее. Да, безусловно, количество участников на мероприятиях - важный показатель, на который можно и нужно ориентироваться, но мы хотим постоянно «держать руку на пульсе» и модернизировать проекты, предлагаемые молодежи. А ещё нам был важен сам процесс - хотели погрузить ребят в ту уникальную атмосферу, которая всегда зарождается при разработке новых идей", - рассказала Накануне.RU заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

Стоит отметить, что в городе вообще много времени и внимания уделяют "прокачке" молодежных идей в среде самих молодых вартовчан. Администрация города создаёт новые современные общественные пространства. Мастер-классы, семинары, воркшопы, как с участием приглашённых спикеров, так и с привлечением местных специалистов - вообще почти повседневная практика.

"И, конечно, не забываем посещать региональные и всероссийские фестивали и конкурсы. Здесь хочется выразить благодарность Губернатору Югры Наталье Комаровой и Правительству округа за серьёзную поддержку в этом направлении", - говорит Светлана Селиванова.

В этом году вартовчане участвовали в фестивале "Таврида-АРТ" и дебют молодежной команды столицы Самотлора оказался весьма успешным.

"Впервые арт-резиденция Нижневартовска "Ядро" участвовала в фестивале. Мы возили туда работы резидентов: Ивана Демьяненко, который поехал вместе с делегацией Югры в Судак, представил там работы, сделанные в авторской технике, а также провёл мастер-класс по рисованию нефтью, и фотографа Романа Гостева. Его работы выставляют в Государственном художественном музее, печатают в ведущих мировых изданиях о культуре, искусстве и креативных индустриях "The Calvert Journal" и "Republic",- рассказала Накануне.RU Директор МАУ "Молодёжный центр" Нижневартовска Людмила Козлова.

И, наверное, не менее важно, что участие в "Тавриде" открыло перспективу получения серьезных федеральных грантов на развитие молодежных проектов в городе, тем более, что площадку молодых вартовчан на Тавриде оценил и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Во время "Тавриды" в сентябре прошли предзащиту трёх проектов "Ядра", по которым уже в октябре состоялись полноценные защиты в рамках 10-го образовательного заезда Арт-кластера Таврида (грантовой системы "Росмолодёжи"). Около 70 регионов страны боролись за финансирование своих проектов. Первая заявка на получение 1,5 млн руб. для строительства в арт-резиденции Нижневартовска арт-хостела. Его появление позволит художникам, волонтёрам или блогерам во время приезда в город на какое-то мероприятие с комфортом остановиться там. Если мы получим этот грант, создать жилище можно будет без вливания бюджетных денег. Вторая заявка – проект "Ярче город – 2022". Тут речь идёт тоже о 1,5 млн руб. В рамках аналогичного мероприятия в 2020 г. было нарисовано самое большое граффити Югры – Бегущея лань. Мы хотим, чтобы летом 2022 г. наши воспитанники под руководством опытных художников сделали в Нижневартовске больше муралов, фотозон. И третья заявка – арт-фестиваль "ТravART" на территории экоэтнопарка "Радуга". Хотим пригласить художников из разных городов Югры, чтобы провести свою "Тавриду" в Нижневартовске. Здесь речь идёт также о 1,5 млн руб. Наши иди по развитию пространств «Молодежного центра» - это цельные «упакованные» проекты под гранты или инициативное бюджетирование. Задача - как можно больше финансирования на эти проекты привлечь извне.» рассказала Людмила Козлова.

Упомянутый выше экоэтнопарк – проект, достойный особого внимания. Пока парк еще только создается на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга», однако уже сейчас вызывает огромный интерес у жителей города. Здесь будет верёвочный экстрим-городок, игротека для семей с детьми, пирс на воде, разнообразные арт-объекты и фото –зоны.

Главная гордость парка – аутентичная этнодеревня. Созданием её занимаются коренные жители севера, не понаслышке знакомые с традициями и бытом северных народов. Здесь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядят настоящие нарты, печь и жилище ханты и манси, отведать традиционные блюда, прикоснуться к самобытной культуре северных народов.

Наглядное воплощение усилий городских властей в сфере молодежной политики можно увидеть прямо на улицах города. В этом году развитие уличного искусства в Нижневартовске сделало настоящий рывок.

"У нас есть замечательный художник Андрей Ольховский, который просто фонтанирует идеями. Прошлым летом мы запустили совместный проект «Ярче город» и впервые создали самый большой Арт в Югре площадью более тысячи квадратных метров. В этом году Андрей реализует фестиваль «Мосты». В Нижневартовске рисуют художники со всей России. Как результат - более 20 арт-объектов", - подчеркивает Светлана Селиванова.

До конца года в городе намерены провести еще 20 мероприятий. Причём, рассчитанных на разные аудитории - молодые семьи, работающую молодёжь, студентов, волонтёров. Понятно, что ковидные ограничения вносят свои коррективы в организацию. И, если летом большую часть мероприятий можно было проводить на открытом воздухе, то сейчас измерение температуры, ношение масок, пропускные режимы и в подростковых клубах, и в арт-резиденции, и в других молодежных объектах приходится строго соблюдать.

Всего в городе работает 11 подростковых клубов. Работает новый клуб в формате "Космо-квант" и рядом с ним – новый ресурсный центр добровольчества "Добродом", который сейчас ремонтируют и дооснащают. При этом, как отмечает Людмила Козлова, поиск новых форм работы идет постоянно.

"Будем заявляться на грантовую поддержку "Эко-квант", где дети будут заниматься переработкой мусора, выращиванием в теплицах растений, микрозелени. Воспитанники будут учиться создавать контент, грамотно писать тексты. Кроме мастер-классов по рукоделию у нас можно бесплатно заниматься иностранными языками, рисованием. Мы собираем кассовые чеки и создаём специальную бумагу, на которой потом рисуют картины, открытки, приглашения на наши мероприятия", - рассказала Накануне.RU директор МАУ "Молодёжный центр" Нижневартовска.

И, конечно, нельзя не сказать о настоящем буме волонтерского движения, который отмечается в городе, как и во всей стране. Более, чем значительную часть волонтерского корпуса составляют молодые люди.

Замдиректора, начальник по развитию волонтёрской деятельности МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр", Кристина Яворская отмечает: "Зарегистрированы у нас в Нижневартовске 2,5 тысячи волонтёров. Это те, кто имеют соответствующие книжки. Но многие книжки не заводят, а присоединяются к нам во время проектов, которые им интересны. В основном, волонтёры – старшеклассники или студенты, они помогают в медицине, экологии, медиа-отрасли. Одним из главных направлений остаётся арт-волонтёрство. Ребята включаются в крупные городские проекты по благоустройству, помогают разукрашивать парки, скверы и так далее".

Участие в волонтерском движении для молодых людей города - это не только возможность внести собственный вклад в добрые дела, но и важная для молодости возможность общения. Каждую среду в Нижневартовске проходит "Среда добровольца", где ребята могут собраться, пообщаться, придумать какой-то проект.

Подростковые клубы, арт-резиденции, волонтерство, фестивали, лига молодых управленцев - перечислять можно долго. Но уже понятно, что для молодых людей - жителей Нижневартовска открыты самые разные возможности для реализации их идей, энергии, амбиций. "И мы продолжаем находиться в постоянном поиске - новых идей, новых форматов, новых единомышленников и партнеров," - говорит заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.