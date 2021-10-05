06 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

СКР возбудил уголовное дело о пытках и изнасилованиях в саратовской колонии

Следственный комитет России только поздно вечером во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела после резонансного скандала с видео, на котором пытают и насилуют заключенного, предположительно, в саратовской колонии. Ранее о начале проверки объявила Генеральная прокуратура, до этого – руководство ФСИН. Также днем в Кремле сообщили, что следят за ситуацией.
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Ранее "Интерфакс" сообщил, что начальник УФСИН по Саратовской области написал рапорт об отставке.

В сообщении областного управления СКР говорится, что уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Основанием стали материалы СМИ: они опубликовали данные правозащитной организации Gulagu.net. Общественники же сообщили, что полученные ими материалы снимали сами силовики на свои служебные камеры.

"По сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, - сообщили в Следственном комитете. - Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой, в которую вошли следователи и криминалисты регионального СК. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств".

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СКР возбудил уголовное дело о пытках и изнасилованиях в саратовской колонии

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Теги: пытки, следственный комитет, изнасилование, заключенные, колония, фсин, скандал



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