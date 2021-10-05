"Мне все еще кажется, что я сплю": Пересильд поделилась впечатлениями от полета на МКС

Первый в истории "киноэкипаж" успешно добрался до МКС, непрофессиональные космонавты Юлия Пересильд и Клим Шипенко уже поделились впечатлениями во время сеанса прямой связи с Землей.

"Для нас сегодня новым было все. Каждые десять секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю", - рассказала актриса после открытия люков и перехода с "Союза" на МКС.

Режиссер Клим Шипенко добавил, что все происходящее для них было приятным шоком: "Осознание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем".

Впрочем, времени у съемочной группы не так много: они пробудут на МКС всего 12 дней и улетят домой с космонавтом Олегом Новицким, а Антон Шкаплеров останется на станции. На борту МКС сейчас необычно многолюдно: десять человек прибыли на станцию на российских кораблях, а также на американском Crew Dragon.