Милонов проиграл Джигурде бой и жаждет реванша

В сети обсуждают хайповый бой между депутатом Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой. Его организовала промоушен-компания "Наше дело".

Противникам выдали перчатки для смешанных единоборств MMA, но правила взяли из бокса. В итоге все свелось к "избиению младенцев": Джигурда в отличной форме пошел в атаку на Милонова, который, кажется, не ожидал, что все будет по-настоящему.

"Никаких договоров о том, что это будет "понарошку", нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы", — сказал Mash Джигурда.

Милонов рассказал "Газете.Ru", что повторный поединок с Джигурдой состоится через год, поскольку ему нужно подготовиться: "Реванш будет, мне нужно только научиться хотя бы заниматься хоть как-то этим делом. Я еще поколочу его так, что пойдут клочки по закоулочкам. Год буду готовиться, вот и поколочу. Никогда в жизни этим не занимался, на старости лет что-то решил".