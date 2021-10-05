Милонов проиграл Джигурде бой и жаждет реванша

06 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Всё расчищено для политического транзита?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Бой Виталия Милонова и Никиты Джигурды. (2021) | Фото: Наше дело

Милонов проиграл Джигурде бой и жаждет реванша

В сети обсуждают хайповый бой между депутатом Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой. Его организовала промоушен-компания "Наше дело".

Противникам выдали перчатки для смешанных единоборств MMA, но правила взяли из бокса. В итоге все свелось к "избиению младенцев": Джигурда в отличной форме пошел в атаку на Милонова, который, кажется, не ожидал, что все будет по-настоящему.

"Никаких договоров о том, что это будет "понарошку", нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы", — сказал Mash Джигурда.

Милонов рассказал "Газете.Ru", что повторный поединок с Джигурдой состоится через год, поскольку ему нужно подготовиться: "Реванш будет, мне нужно только научиться хотя бы заниматься хоть как-то этим делом. Я еще поколочу его так, что пойдут клочки по закоулочкам. Год буду готовиться, вот и поколочу. Никогда в жизни этим не занимался, на старости лет что-то решил".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Милонов проиграл Джигурде бой и жаждет реванша

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: виталий милонов, никита джигурда, бой, mma



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети