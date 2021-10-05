05 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Сенаторы предложили Байдену выслать 300 российских дипломатов

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложили президенту США Джо Байдену предъявить России ультиматум: или Москва немедленно расширяет квоту для американских дипломатов, или Вашингтон высылает 300 российских дипломатов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте комитета сената США по международным отношениям, передает РБК.

"Неприемлема диспропорция в дипломатическом представительстве. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы добиться паритета в численности американских дипломатов в России и российских дипломатов в США. Если этого не будет сделано, мы призываем вас начать высылать российских дипломатов", - полагают сенаторы.

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Сенаторы предложили Байдену выслать 300 российских дипломатов

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Теги: сенаторы, дипломаты, высылка, вашингтон



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