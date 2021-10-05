В России намерены частично снять запрет на приватизацию участков вблизи водоемов

В Госдуму внесли законопроект о приватизации земельных участков вблизи водоёмов.

"Отмена ограничения на предоставление земельных участков в границах второго пояса ЗСО в собственность имеет экономическое и социальное значение", — говорится в пояснительной записке кабмина к законопроекту.

По действующему законодательству земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны, не могут быть предоставлены в частную собственность. Теперь предлагается частично снять запрет на приватизацию земельных участков во втором поясе.

Аргументация примерно та же, что была и в случае с ООПТ, мол, владельцы этих участков не имеют возможности воспользоваться механизмом дачной амнистии, продать, подарить или передать в наследство свои земли. Хотя зачастую речь будет идти об интересах промышленных предприятий и логистических центров.