05 Октября 2021
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Происшествия СЗФО Мурманская область
черное море, шторм, волна, набережная, непогода (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Крушение судна в Белом море: один человек погиб, трое пропали без вести

МЧС продолжает поисково-спасательную операцию в районе поселка Кашкаранцы в Белом море – недалеко от берега сегодня затонуло частное судно "Фаворит", на борту которого находилось пять человек.

Сигнал бедствия поступил спасателям около половины второго днем, в 16:15 удалось спасти двух человек – они находились на спасательном плоту, который прибило к берегу. Позже один из спасенных скончался в машине "скорой помощи".

Позже к месту ЧП прибыл вертолет Ми-8 из Архангельска, с него спасатели осматривают побережье в надежде обнаружить трех оставшихся людей. С наступлением темного времени суток поиски с вертолета были приостановлены, берег обследуют пешком.

"Дополнительно к месту проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но в связи со штормовыми погодными условиями, выход в море не представляется возможным. Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших", - сообщили в ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

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Крушение судна в Белом море: один человек погиб, трое пропали без вести

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Теги: крушение, поиски, пропавшие без вести



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