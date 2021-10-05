05 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Начальник саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками

Начальник саратовского управления ФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов написал рапорт об отставке на фоне скандала с пытками и изнасилованиями заключенных.
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По данным источника "Интерфакса", сейчас Федотов находится в отпуске, из которого, возможно, не вернется на свой пост. Примечательно, что сейчас ситуацию в подведомственном Федотову управлении изучает как начальство из Москвы, так и Генпрокуратура. Также за ситуацией следят в Кремле.

Напомним, привлечь внимание к ситуации удалось правозащитной организации Gulagu.net, которая сообщила о вывезенном из России огромном архиве видеосъемок, сделанных самими же силовиками. На одном из опубликованных видео запечатлено изнасилование и пытки заключенного, предположительно, в одной из тюремных больниц в Саратовской области. Но правозащитники сообщили, что аналогичные преступления совершаются и в других регионах и носят массовый характер.

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Начальник саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками

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Теги: фсин, пытки, изнасилование, скандал, отставка, проверка



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