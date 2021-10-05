"Падение" Facebook, Instagram и WhatsApp принесло Telegram 70 млн новых пользователей

В Telegram посчитали количество новых пользователей, которые накануне зарегистрировались в мессенджере, предположительно, из-за сбоев в работе других сервисов – Facebook, Instagram и WhatsApp, последний является прямым конкурентом Telegram,

"Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, испытали более низкую скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились подписаться на Telegram", - сообщил основатель мессенжера Павел Дуров в своем канале.

Дуров также обратился к пользователям Telegram "с опытом" с просьбой помочь новичкам освоить весь функционал мессенджера. "Убедитесь, что они останутся здесь, и поймут, почему Telegram на световые годы опережает конкурентов", - пишет Дуров.

"Для новых пользователей я хочу сказать следующее - добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие", - добавил разработчик.