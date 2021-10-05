05 Октября 2021
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Общество В России Москва
челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап, (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин потребовал "максимально ускориться" и убрать все мусорные полигоны из российских городов

Владимир Путин потребовал от правительства "максимально ускориться" с переносом из российских городов открытых мусорных полигонов.

"Прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что до конца этого года в ряде регионов России будут ликвидированы 13 свалок, в 2022 и 2023 годах планируется ликвидировать еще около 150 свалок.

"До конца текущего года регионами будут ликвидированы еще 13 свалок, расположенных в Республиках Татарстан и Чувашия, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и Ставропольском крае. Экологический эффект от рекультивации этих свалок почувствуют более 1,2 млн человек", - рассказала Абрамченко.

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Путин потребовал "максимально ускориться" и убрать все мусорные полигоны из российских городов

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Теги: мусорный полигон, свалка, перенос, виктория абрамченко, владимир путин



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