"ЕР" выдвинет на пост спикера Госдумы Володина - СМИ

"Единая Россия" выдвинет на пост спикера Госдумы VIII созыва Вячеслава Володина, который занимал этот пост и в предыдущем составе палаты. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в партии.

Сегодня "ЕР" проводит совместное заседание бюро высшего и генерального советов, на котором решаются организационные вопросы работы будущей фракции в Госдуме, а также определяются кандидатуры на основные посты.

Так, по данным "Интерфакса", первым вице-спикером снова предложено избрать Александра Жукова, еще одним вице-спикером может стать Сергей Неверов, ранее занимавший пост руководителя фракции. Также вице-спикером могут сделать Анну Кузнецову, детского омбудсмена, переходящего на работу в парламент. Кроме того, в замы председателю прочат экс-главу Тувы Шолбана Кора-оола и трех уже занимавших такой пост "единороссов" – Ирину Яровую, Петра Толстого и Алексея Гордеева.